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МакSим переведут в обычную палату

14:01
  • понедельник
  • 09 августа 2021

Выписка не за горами

Певицу МакSим переведут из реанимации в обычную палату вечером в понедельник, 9 августа.
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Когда певицу выпишут, пока неизвестно, но это "не за горами". Ей потребуется длительная реабилитация. Петь МакSим пока запрещено, все будет зависеть от того, как быстро восстановятся легкие.

"Силы необходимо восполнять, энергии еще недостаточно, но она способна самостоятельно ходить, кушать, общаться. Петь и летать на самолетах ей пока запрещено ", - написала директор певицы Маргарита Соколова в Instagram.

Ранее стало известно, что МакSим пришла в себя и начала дышать самостоятельно через кислородную маску.

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