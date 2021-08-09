МакSим переведут в обычную палату

Выписка не за горами

Певицу МакSим переведут из реанимации в обычную палату вечером в понедельник, 9 августа.

Когда певицу выпишут, пока неизвестно, но это "не за горами". Ей потребуется длительная реабилитация. Петь МакSим пока запрещено, все будет зависеть от того, как быстро восстановятся легкие.

"Силы необходимо восполнять, энергии еще недостаточно, но она способна самостоятельно ходить, кушать, общаться. Петь и летать на самолетах ей пока запрещено ", - написала директор певицы Маргарита Соколова в Instagram.

Ранее стало известно, что МакSим пришла в себя и начала дышать самостоятельно через кислородную маску.

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