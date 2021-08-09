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Ученый Мажуга: Экономика Москвы идет по пути декарбонизации

14:11
  • понедельник
  • 09 августа 2021

Идет внедрение энергетических технологий с низким и нулевым выбросом углерода

Разработки отечественных ученых помогают в декарбонизации экономики Москвы, что позволяет создавать комфортные условия проживания для горожан, отметил профессор РАН, доктор химических наук, ректор Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева Александр Мажуга.
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"Для того, чтобы противостоять вызовам глобального потепления, в Москве идет внедрение энергетических технологий с низким и нулевым выбросом углерода, которые опираются на научные исследования и разработки новых низкоуглеродных методик", - подчеркнул Мажуга в ходе встречи с молодыми специалистами.

Работа российских ученых, добавил профессор РАН, позволит сформировать собственную методику отслеживания выбросов углерода. Более того, продолжил Мажуга, в столичном ЖКХ, энергетике и транспорте уже применяются технологии, в основе которых лежит снижение выбросов углекислого газа.

Как объяснил доктор наук, практически вся московская энергетика представляет собой основанную на совместной выработке тепла когенерацию. На Курьяновских и Люберецких очистных сооружениях электростанции работают на биогазе. Это позволяет уменьшить выбросы парниковых газов.

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