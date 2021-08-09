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"Очень скоро": Лукашенко высказался о своем уходе

14:28
  • понедельник
  • 09 августа 2021

На смену готовят 15-20 человек

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что совсем скоро покинет свой пост.

Однако призвал не гадать о конкретных сроках. Он рассказал, что не раз обдумывал, как будут развиваться события в Белоруссии, если к власти придет другой человек. Лукашенко заявил, что видит 15-20 человек, которые смогут стать президентом Белоруссии.

"Не надо гадать, когда уйдет Лукашенко, очень скоро <…> гадать не надо", - заявил он.

Белорусский лидер заверил, что не пойдет на будущие президентские выборы и не будет "никого проталкивать".

Лукашенко занимает должность президента Белоруссии уже 27 лет – с лета 1994 года. В 2020 году его вновь избрали на пятилетний срок.

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