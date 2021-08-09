Российский бизнесмен попал под антибелорусские санкции как "пособник Лукашенко"

Предприниматель использовал свои бизнес-интересы

Великобритания ввела санкции в отношении Белоруссии и лиц, поддерживающих действующую в стране власть.

Так, в санкционный список попал российский предприниматель Михаил Гуцериев как "пособник и давний соратник президента Александра Лукашенко", передает "Интерфакс". В мотивационной части решения указывается, что Гуцериев "является одним из основных частных инвесторов в Белоруссии".

"Гуцериев поддерживал правительство Белоруссии и осуществляемые им нарушения прав человека, репрессии в отношении гражданского общества и демократической оппозиции, в том числе используя свои деловые интересы", - говорится в тексте документа.

Ранее Гуцериева включили в санкционный список Евросоюза по той же причине.

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