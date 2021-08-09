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Лукашенко оценил уровень отношений Белоруссии и Украины

14:51
  • понедельник
  • 09 августа 2021

Киев перешел “красную черту”, уверен президент

Отношения между Минском и Киевом находятся на самом низком уровне. Об этом сегодня заявил лидер Белоруссии Александр Лукашенко в ходе "Большого разговора с президентом". Во Дворце Независимости присутствовали общественные деятели, журналисты и эксперты-политологи.

Как отметил Лукашенко, Украина перешла “красную черту”, прекратив авиасообщение между странами. Говоря о ситуации в Донбассе, глава Белоруссии призвал президента Зеленского посетить Донецк и Луганск, чтобы начать переговоры по урегулированию. В ходе встречи Лукашенко также дал оценку европейским санкциям, подчеркнув, что Минск готов реагировать на любые угрозы.

"Не надо браться за санкционные топоры и вилы, не надо!  Тем более они могут иметь обратный эффект. К чему это может привести? Нелегальная миграция! Нет, мы не шантажируем никого, мы никому не угрожаем. Пока мы, перейдя красную линию, не загнали друг друга в угол, выходить из этой ситуации надо сейчас. Но мяч на той стороне", - заявил Лукашенко.

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