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"Я снова с вами": МакSим опубликовала первый пост после комы

14:51
  • понедельник
  • 09 августа 2021

Певица пока с трудом ходит, но дышит сама

Певица МакSим, которую недавно вывели из медикаментозного сна, опубликовала первый после комы пост в Instagram. В нем она поблагодарила всех, кто ее поддерживал, а также врачей и персонал больницы 52.
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По словам артистки, уже сегодня ее переводят из реанимации в обычную палату.

"Когда врачи спросили меня, сколько, по-моему мнению, я пролежала в коме, я сказала 2 дня. Я не могла поверить, что прошло больше месяца", - добавила певица.

Она также рассказала, что все еще чувствует слабость - при попытках ходить появляется головокружение. Полеты и выступления ей на определенный период запрещены по предписаниям врача.

"Легкие пока восстанавливаются, напрягать их нельзя. Но я благодарна всем вам, врачам и Господу Богу за то, что я продолжаю жить на этой Земле и, хоть пока с трудом, но дышу", - заключила МакSим.

Ранее стало известно, что она пришла в себя и начала дышать самостоятельно через кислородную маску.

В середине июня сообщилось, что МакSим попала в больницу с 40% поражением легких. Врачи были вынуждены ввести ее в искусственную кому и подключить к аппарату ИВЛ, затем состояние артистки ухудшилось.

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