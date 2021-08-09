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Лукашенко сравнил действия Минска и Вашингтона в ответ на акции протеста

15:13
  • понедельник
  • 09 августа 2021

Митинги в Белоруссии не были мирными

Минск отнесся к участникам акций протеста после президентских выборов гораздо мягче, чем поступил с митингующими американцами Вашингтон во время штурма Капитолия. При этом, по словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, мирными назвать выступления белорусской оппозиции назвать никак нельзя.
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"Какие это мирные акции, возьмите даже сейчас посмотрите в интернете кадры..., когда взрывы, петарды, разного рода взрывчатки разлетались? Оно ж видно, откуда это летело. Вы скажете, это в ответ на жестокость - да нет, это ж они принесли туда... Какой же это мир?", -  заявил Лукашенко во время "Большого разговора".

Белорусский лидер отметил, что действия властей в Минске в отношении протестующих были гораздо мягче в сравнении с тем, как поступали с митингующими в Вашингтоне. Лукашенко напомнил, что в Капитолии силовики застрелили одну из участниц протестов. Президент Белоруссии комментировал события, которые последовали после его победы на выборах – тогда протесты оппозиции вылились в беспорядки на улицах белорусских городов, передает БелТА.

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