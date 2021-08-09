Лукашенко сравнил действия Минска и Вашингтона в ответ на акции протеста

Митинги в Белоруссии не были мирными

Минск отнесся к участникам акций протеста после президентских выборов гораздо мягче, чем поступил с митингующими американцами Вашингтон во время штурма Капитолия. При этом, по словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, мирными назвать выступления белорусской оппозиции назвать никак нельзя.

"Какие это мирные акции, возьмите даже сейчас посмотрите в интернете кадры..., когда взрывы, петарды, разного рода взрывчатки разлетались? Оно ж видно, откуда это летело. Вы скажете, это в ответ на жестокость - да нет, это ж они принесли туда... Какой же это мир?", - заявил Лукашенко во время "Большого разговора".

Белорусский лидер отметил, что действия властей в Минске в отношении протестующих были гораздо мягче в сравнении с тем, как поступали с митингующими в Вашингтоне. Лукашенко напомнил, что в Капитолии силовики застрелили одну из участниц протестов. Президент Белоруссии комментировал события, которые последовали после его победы на выборах – тогда протесты оппозиции вылились в беспорядки на улицах белорусских городов, передает БелТА.

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