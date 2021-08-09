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Власти опровергли сообщения о дефиците донорской крови в России

15:47
  • понедельник
  • 09 августа 2021

Запасов более чем достаточно

Дефицита крови, а также ее компонентов, в медицинских учреждениях нет. Об этом официально заявили в Федеральном медико-биологическом агентстве. Пресс-служба агентства выступила с заявлением в ответ на публикации некоторых СМИ о возможной нехватке донорской крови в России.
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"По состоянию на 9 августа 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается увеличение общего числа доноров крови на 7% по сравнению с 2020 годом и сопоставимость с показателем 2019 года. Заготовка цельной крови увеличилась на 12%, заготовка плазмы - на 11%", - говорится в сообщении ФМБА.

В ведомстве подчеркнули, что общий объем свежезамороженной плазмы с антителами к COVID-19, находящийся на хранении в учреждениях службы крови России, составляет более 12 тысяч литров.

О возможном дефиците донорской крови ранее сообщила газета "Коммерсант". Издание связало это с массовой прививочной кампанией, отмечая, что потенциальному донору запрещено сдавать кровь после первой прививки и месяц после получения второго компонента.

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