"Золотой рейс": российские олимпийцы вернулись в Москву

Наша сборная заняла третье место по числу наград - в её копилке 71 медаль, из них 20 - высшего достоинства

"Золотой рейс" доставил из Японии российских олимпийцев, которые блестяще выступили на Играх в Токио, он в понедельник приземлился в столичном аэропорту "Внуково".

Когда чемпионы начинают спускаться по трапу, оркестр 55-й дивизии Росгвардии исполняет торжественный марш. Мария Ласицкене к своей олимпийской медали шла 5 лет.

Боксер Муслим Гаджимагомедов завоевал серебро олимпиады в весе до 91 килограмма. В финальном поединке уступил кубинцу Хулио ла Крусу по очкам. Удовлетворён вторым местом. Рад возвращению домой.

Борцы, боксеры, "российские русалки" – команда по синхронному плаванию, гимнастки - все нарасхват. Объятия, букеты, фото на память. Триумфаторов 32 Летних Олимпийских игр встречают родные и близкие и, конечно, сотни журналистов. И те, кто мечтает побеждать, как они! И смотрят их выступления не только как праздник спорта, но и как учебное пособие.

Десятичасовой перелет взял своё. Сказываются усталость и напряжение последних месяцев. Атлетов обнимают, поздравляют, рядом с героями фотографируются. Им просто не дают прохода.

Российские спортсмены завоевали 71 медаль, 20 из которых – высшего достоинства. Потому встречающие скандируют "золотые вы наши!" Опытные и дебютанты. Те, для кого Олимпиада была первой и кто уже себя проявил на Играх в Рио и Лондоне. Для всех - первый концерт Чайковского был вместо Гимна российской сборной. Флаг Олимпийского комитета вместо флага страны. Теперь можно все исправить.

Спортсмены рассаживаются в автобусы. Они едут по всей Москве, на Васильевский спуск. На протяжении всего маршрута их приветствуют болельщики. А у стен Кремля для наших спортсменов исполнят и Первый концерт Чайковского и песню, которая уже стала неофициальным девизом российских болельщиков.

Позади - нервы, ответственность и волнение. Они их победили. Выступили, показали потрясающие результаты! И вернулись с наградами! Впереди - долгожданный отдых, встреча с родными и близкими.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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