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Собянин рассказал о реализации инфраструктурных проектов в Крылатском

18:15
  • понедельник
  • 09 августа 2021

Что строится в районе?

Москва готовится к прорывному запуску объектов метрополитена. В этом году должны быть одновременно сданы в эксплуатацию западный, юго-западный и южный участки Большой кольцевой линии. Об этом заявил в понедельник Сергей Собянин, осмотрев строительство станции БКЛ "Кунцевская". По словам главы города, пуск только западного сектора кольца улучшит транспортное обслуживание более полумиллиона жителей районов мегаполиса. Разгрузит радиальные ветки метро и уличную сеть.

Под землей кипит работа. Важно успеть в срок. 10 станций Большой кольцевой линии должны запустить уже в этом году. "Кунцевская" - мелкого заложения с двумя береговыми платформами - совсем скоро примет первых пассажиров.

Новая станция готова на 80%. Здесь уже установлены турникеты, смонтирована группа эскалаторов: 2 на спуск и 2 на подъем, и уже вовсю идет оформление: новая станция будет отделана архитектурным гранитом.

Материал дорогой и долговечный. Главная идея архитектурно-художественного решения станции – монументальность. В понедельник мэр Москвы оценил ход работ на "Кунцевской". Она станет частью крупнейшего транспортно-пересадочного узла.

"Западный участок метрополитена состоит из четырех станций. Две из них уже запущены, две находятся в работе и должны также до конца года быть построены, метро "Кунцевская" является одним из самых сложных транспортно-пересадочных узлов, который объединяет МЦД-1, Арбатско-Покровскую линию метрополитена, Филевскую и Большую кольцевую линию метрополитена", - заявил Собянин.

Новая станция БКЛ будет расположена максимально удобно – между линией МЦД-1 и действующими линиями метрополитена. Поэтому пересадка на Большое кольцо займет всего несколько минут. А кроме этого, открытие станции "Кунцевская" позволит многим пассажирам из Митина, Строгина и жителям Подмосковья не ездить через центр. Так, снизится нагрузка на Арбатско-Покровскую и Филёвскую линии метро, улучшится экологическая обстановка.

Перед открытием станции для пассажиров проведут и комплексное благоустройство прилегающей территории. Рядом с "Кунцевской" для пешеходов обустроят прогулочные дорожки, а для автомобилистов построят съезды к существующей развязке.

В понедельник Сергей Собянин также проинспектировал ход реконструкции детской городской поликлиники № 130 в Крылатском. Туда привезли   современное оборудование. Мэр также осмотрел и ход благоустройства территории школы №1133 и рассказал о развитии района.

"Вы видите, даже на самом Крылатском мы сколько работ сделали по приведению в порядок объектов, которые там находятся: гребной канал и благоустройство сооружений вокруг, огромное количество деревьев высаживаем и кустарников", - рассказал Собянин.

На встрече с кандидатом в депутаты Госдумы Евгением Поповым обсудили и оснащенность района спортивными объектами. Площадок в Крылатском стало значительно больше.

"Знаете, что еще очень важно для жителей? Я думаю, они поддержат - тут небольшой квартал, а рядом спортивные объекты, к которым у жителей не было доступа, но теперь по новому плану благоустройства будут здесь и большие футбольные поля, и спортивные площадки", - отметил Евгений Попов.

К открытию участка БКЛ приведут в порядок и другие прилегающие территории. И жители запада Москвы получат не только новую транспортную инфраструктуру, но и новое качество жизни.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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Строительство станции метро "Кунцевская"
Строительство станции метро "Кунцевская"
Строительство станции "Кунцевская" БКЛ
Строительство станции "Кунцевская" БКЛ
Строительство станции "Кунцевская" БКЛ
Строительство станции "Кунцевская" БКЛ
Строительство станции "Кунцевская" БКЛ
Строительство станции "Кунцевская" БКЛ
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