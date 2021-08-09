Собянин рассказал о реализации инфраструктурных проектов в Крылатском

Что строится в районе?

Москва готовится к прорывному запуску объектов метрополитена. В этом году должны быть одновременно сданы в эксплуатацию западный, юго-западный и южный участки Большой кольцевой линии. Об этом заявил в понедельник Сергей Собянин, осмотрев строительство станции БКЛ "Кунцевская". По словам главы города, пуск только западного сектора кольца улучшит транспортное обслуживание более полумиллиона жителей районов мегаполиса. Разгрузит радиальные ветки метро и уличную сеть.

Под землей кипит работа. Важно успеть в срок. 10 станций Большой кольцевой линии должны запустить уже в этом году. "Кунцевская" - мелкого заложения с двумя береговыми платформами - совсем скоро примет первых пассажиров.

Новая станция готова на 80%. Здесь уже установлены турникеты, смонтирована группа эскалаторов: 2 на спуск и 2 на подъем, и уже вовсю идет оформление: новая станция будет отделана архитектурным гранитом.

Материал дорогой и долговечный. Главная идея архитектурно-художественного решения станции – монументальность. В понедельник мэр Москвы оценил ход работ на "Кунцевской". Она станет частью крупнейшего транспортно-пересадочного узла.

"Западный участок метрополитена состоит из четырех станций. Две из них уже запущены, две находятся в работе и должны также до конца года быть построены, метро "Кунцевская" является одним из самых сложных транспортно-пересадочных узлов, который объединяет МЦД-1, Арбатско-Покровскую линию метрополитена, Филевскую и Большую кольцевую линию метрополитена", - заявил Собянин.

Новая станция БКЛ будет расположена максимально удобно – между линией МЦД-1 и действующими линиями метрополитена. Поэтому пересадка на Большое кольцо займет всего несколько минут. А кроме этого, открытие станции "Кунцевская" позволит многим пассажирам из Митина, Строгина и жителям Подмосковья не ездить через центр. Так, снизится нагрузка на Арбатско-Покровскую и Филёвскую линии метро, улучшится экологическая обстановка.

Перед открытием станции для пассажиров проведут и комплексное благоустройство прилегающей территории. Рядом с "Кунцевской" для пешеходов обустроят прогулочные дорожки, а для автомобилистов построят съезды к существующей развязке.

В понедельник Сергей Собянин также проинспектировал ход реконструкции детской городской поликлиники № 130 в Крылатском. Туда привезли современное оборудование. Мэр также осмотрел и ход благоустройства территории школы №1133 и рассказал о развитии района.

"Вы видите, даже на самом Крылатском мы сколько работ сделали по приведению в порядок объектов, которые там находятся: гребной канал и благоустройство сооружений вокруг, огромное количество деревьев высаживаем и кустарников", - рассказал Собянин.

На встрече с кандидатом в депутаты Госдумы Евгением Поповым обсудили и оснащенность района спортивными объектами. Площадок в Крылатском стало значительно больше.

"Знаете, что еще очень важно для жителей? Я думаю, они поддержат - тут небольшой квартал, а рядом спортивные объекты, к которым у жителей не было доступа, но теперь по новому плану благоустройства будут здесь и большие футбольные поля, и спортивные площадки", - отметил Евгений Попов.

К открытию участка БКЛ приведут в порядок и другие прилегающие территории. И жители запада Москвы получат не только новую транспортную инфраструктуру, но и новое качество жизни.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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