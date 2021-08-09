"Мы не встанем на колени": Лукашенко дал оценку отношениям Белоруссии с ЕС

Лукашенко подчеркнул, что Минск готов реагировать на любые угрозы

Во Дворце Независимости в белорусской столице в понедельник прошёл "Большой разговор с президентом". Пообщаться с Александром Лукашенко собрались общественные деятели, журналисты и эксперты-политологи. В ходе встречи глава Белоруссии дал оценку внутриполитической ситуации и отношениям своей страны с ближайшими соседями и Европейским союзом.

Прямой и откровенный диалог - такой, как этот - крайне важен, отмечает Александр Лукашенко. Вот уже ровно год, как Белоруссия - не по своей воле - оказалась в центре внимания всего мира. Произошло это сразу после президентских выборов. Но до сих пор звучит много лжи. Выход один, убежден президент - говорить правду.

"Мы тогда провели подготовку к выборам и сами выборы в условиях тотальной гласности и демократизации политической жизни. Разница была лишь в том, что одни готовились к справедливым и честным выборам, а другие, призывающие "долбить власть", к перевороту. Мы увидели на деле, что в современном мире демократию уже давно заменил "цифровой диктат", и правят в этом мире откровенная ложь, хайп, хейт, буллинг, троллинг, боты и прочие коммуникативные новации", - заявил Лукашенко.

Примеров искажения действительности в угоду политическим целям немало. Взять хотя бы историю с оппозиционным блогером Романом Протасевичем. В чем только не обвиняли белорусскую власть: и в якобы незаконной посадке самолета в аэропорту Минска, и в несправедливом аресте журналиста, и даже в тюремных пытках. На деле ситуация оказалась совсем другой.

"Слушайте, я сегодня не рад, что он оказался в Беларуси. Мне было бы проще, чтобы он был в Польше или Литве. Потому что они его заказали. И мне надо его сейчас защищать, потому что, не дай Бог, случится с Протасевичем, как с Шишовым, крыть нечем... Преступление на территории Белоруссии. Убивал Лукашенко - не убивал. Он здесь. Я за него несу ответственность. Я честно вам говорю, я уже не рад, что этот Протасевич здесь оказался", - сказал Лукашенко.

Другой пример - недавний скандал вокруг белорусской бегуньи Кристины Тимановской, которая не пожелала возвращаться из олимпийского Токио на родину. Лукашенко тут же обвинили в репрессиях против инакомыслящих.

"Зная ее БЧБ-шное прошлое, мы ж включили её в состав команды. Знали её результат. А знаете почему включили? МОК накатил и рекомендовал нашим. И мы семерых таких включили, которых и не видно на Олимпиаде было. Их нельзя было включать. И они ещё на меня накатывают. В декабре прошлого года после всех этих событий мы выдали Тимановской президентскую стипендию. На, занимайся. Почти 3 тысячи рублей платили, все условия создали. Но они этого не знают. Она бы и сама это не сделала, если бы ею не управляли. Из Токио связалась со своими дружками в Польше. Ей сказали: "Приедешь в аэропорт, беги к полицейским и кричи, что тебя привезли сотрудники КГБ". Ни одного человека из спецслужб в Японии не было. Мы не практикуем это", - заявил Лукашенко.

Но до правды, считает Лукашенко, никто докапываться не желает. Президент Белоруссии - в западных средствах массовой информации - уже не просто "последний диктатор Европы". Журналисты используют выражения и похлеще. Политики же не скупятся на угрозы. Из последнего - новые санкции против Белоруссии пообещал ввести высокий представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель. А крупнейшая фракция Европарламента - консервативная ЕНП - и вовсе распространила заявление с фактически преступным призывом готовить революцию в республике.

"Если обезумевший господин Боррель еще в этой ситуации ставит Белоруссии условия, это говорит о том, что он до сих пор не знает, что происходит у него на восточных границах Европейского союза. Как бы ни было сложно и трудно, мы пережили этот год, он был непростой, мы выдержим и другие годы. Мы не отступим. Мы не встанем на колени", - отметил Лукашенко.

Тем более, отмечает Лукашенко, для этого есть надежное подспорье. Поддержка России.

"Вы для нас родные люди. Я всегда проводил эту политику. События прошлого года показали - мы остались вдвоем. Белоруссия и Россия. Потому что удар оттуда наносился через Беларусь, как всегда было, в сердце России. И мы с президентом России мгновенно поняли, что от нас хотят. Никто никого не бежал спасать. Но молодец Владимир Владимирович Путин. "Любую помощь окажем, мы видим, что происходит", - рассказал Лукашенко.

Много вопросов на пресс-конференции и об Украине. Лукашенко констатирует: политические отношения с Киевом при президенте Зеленском хуже некуда. Хуже даже, чем были при Порошенко, несмотря на все усилия со стороны Минска.

Лукашенко уверен: Киеву вообще следует избегать любых силовых сценариев. Особенно это касается идеи с оружием в руках вернуть Донбасс под украинское руководство.

"Если Украина посмеет это сделать при поддержке третьих стран, я никогда не буду на вашей стороне. Это первый вариант. Второй вариант - если вы снова столкнётесь с Россией, то я буду между вами. Как всегда. Даже если то будет угрожать моей жизни. Но я думаю, что не дойдёт ни до первого, ни до второго варианта. Потому что в Украине много разумных людей, которые прекрасно понимают, какие будут последствия. Любая попытка взять силой закончится трагедией для Украины", - сказал Лукашенко.

Говоря о будущем своей страны, Александр Лукашенко не исключил, что скоро может уйти на пенсию. Цепляться за власть не станет. Тем более, по его словам, политические потрясения прошедшего года показали, что есть порядка 20 человек, которые достойны возглавить Белоруссию в самое ближайшее время. У нынешней оппозиции же, по словам президента, перспектив нет.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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