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ДНР и ЛНР совместно займутся поиском пропавших без вести в Донбассе

18:19
  • понедельник
  • 09 августа 2021

Будет составлен единый реестр пропавших

Представители ДНР и ЛНР совместно займутся поисками людей, пропавших без вести в результате конфликта в Донбассе. С этой целью в обеих республиках созданы межведомственные рабочие группы. В понедельник прошёл их первый совместный брифинг, сообщает "ТВ Центр".

В задачу этих организаций входит составление единого реестра пропавших, сбор прижизненной информации о них, координация действий по эксгумации, идентификации тел и передачи их родственникам. Как сообщила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова, рассматривается также сотрудничество с ООН, ОБСЕ и Международным комитетом Красного креста.

"На сегодняшний день остаются невыясненными судьбы сотен человек по обе стороны от линии соприкосновения. Боль, с которой живут родственники пропавших без вести, невозможно описать или измерить. В мой адрес за помощью в установлении местонахождения своих близких обращаются матери, жёны, дети. Некоторые разыскивают своих родных ещё с 2014 года. Право родственников лиц, пропавших без вести, знать об участи и местонахождении своих близких закреплено нормами международного гуманитарного права", - заявила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

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