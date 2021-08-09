Как проходит перепись в труднодоступных районах России

В августе перепись пройдет в очередных отдаленных районах страны

Всероссийская перепись населения в июле прошла в труднодоступных и отдаленных районах страны.

Так, в прошлом месяце переписчики добрались до десяти отдаленных поселений в Свердловской области. Эти населенные пункты отрезаны от Большой земли разливами рек и болот. Добираться туда пришлось на внедорожниках и снегоболотоходах.

Население семи населенных пунктов переписано в Бурятии – в Северо-Байкальском и Баргузинском районах. Ряд поселков расположены на единственном полуострове озера Байкал – Святой нос, который входит в состав Забайкальского национального парка. Его большая часть – горный массив, продолжение Баргузинского хребта.

Еще один отдаленный поселок на северном берегу Байкала – Давша, бывшее стойбище кочевых эвенков. Сегодня это опорный пункт охраны и научных исследований в Баргузинском заповеднике. Здесь живут сотрудники заповедника, ученые, сотрудники метеостанции, работники рыбоохраны и лесоохраны. По данным переписи населения 2010 года, численность населения в поселке Давша составила 18 человек.

В республике Саха (Якутия) в июле перепись прошла в одном – Олекминском районе, но в 30 населенных пунктах. Особенность района: он разделен рекой Лена и не имеет регулярного сообщения между поселениями и с "большой землей". Но в июле до всех можно добраться водным транспортом, не привлекая дорогостоящую малую авиацию.

Всего перепись в июле прошла на отдаленных и труднодоступных территориях шести регионов России. В августе перепись пройдет в очередных отдаленных и труднодоступных районах – Республики Саха (Якутия), Красноярского края, Иркутской и Свердловской области, Ненецкого, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

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