Путин оценил роль России в обеспечении морской безопасности

Москва заинтересована во взаимодействии с партнерами

Россия заинтересована в выстраивании взаимодействия с партнерами для обеспечения морской безопасности. Москва многое делает в этой сфере, подчеркнул президент России Владимир Путин.

"Россия многое делает для сохранения и укрепления международного правопорядка в области морской безопасности. Наша страна активно участвует в работе по всему комплексу этих вопросов как в ООН, так и в рамках многочисленных региональных форматов", - приводит заявление российского лидера на конференции Совбеза ООН по морской безопасности РИА Новости.

Путин напомнил, что Москва участвует в работе по линии Контактной группы по пиратству у берегов Сомали, Регионального форума ассоциации государств Юго-Восточной Азии по безопасности, а также Восточно-Азиатских саммитов. Российский президент отметил, что Россия заинтересована также в продуктивном взаимодействии с Ассоциацией регионального сотрудничества прибрежных стран Индийского океана.

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