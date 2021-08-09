Собянин отметил темпы реализации ряда инфраструктурных проектов в ЗАО

Мэр осмотрел множество объектов

Мэр столицы Сергей Собянин в понедельник рассказал о реализации инфраструктурных проектов в Крылатском. В частности, мэр указал на один из крупнейших столичных ТПУ - "Кунцевская".

"Западный участок метрополитена состоит из четырех станций. Две из них уже запущены, две находятся в работе и должны также до конца года быть построены", - сообщил Собянин. По его словам, транспортно-пересадочный узел даст совершенно другие транспортные возможности.

Также мэр рассказал, что детская городская поликлиника №130 в Крылатском скоро будет открыта после реконструкции. "На месте физически "убитой" поликлиники надо было, конечно, создавать новое поликлиническое звено, оснащенное самым современным оборудованием, комфортное и для жителей, и для врачей", - сказал Собянин.

Кроме того, мэр столицы осмотрел ход благоустройства территории школы №1133.

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