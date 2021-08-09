Зеленский оценил качество закупленных у Турции беспилотников

Президент Украины посетил учения в Николаевской области

Президенту Украины Владимиру Зеленскому показали, как работает украинская противовоздушная оборона. В маневрах, которые проходят в Николаевской области, участвует истребительная, штурмовая, транспортная авиация, а также турецкие ударные беспилотники Bayraktar.

"Также Владимир Зеленский наблюдал за действиями ракетных войск и артиллерии с боевыми стрельбами из разных артиллерийских систем, в частности реактивных. Кроме того, успешно прошли практические стрельбы противотанковых подразделений прямой наводкой и из ракетных комплексов Javelin, "Стугна", "Корсар", - сообщила пресс-служба офиса украинского президента.

О закупке Киевом турецких беспилотников Bayraktar стало известно в апреле. Россия отметила, что подобное известие не вызвало особой радости в Москве. Однако глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу поспешил заверить, что сделка не направлена против России, напоминает РИА Новости.

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