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Баженов: Олимпиада ― сплошное недоразумение, России нужно возвращение Игр Доброй Воли

17:30
  • понедельник
  • 09 августа 2021

К спортсменам применяются двойные стандарты

На примере Олимпиады в Токио можно увидеть, как событие, призванное объединять мировые державы, стало источником раздора и скандалов. Об этом заявил тележурналист Тимофей Баженов.

По его словам, назрела потребность в проведении честных игр, где бы не было возможности красть чужие награды.

"Итогом затянувшегося прессинга в отношении российского спорта может стать решение о проведении масштабных и альтернативных Олимпиаде спортивных соревнований, подобных Играм Доброй Воли 1986 года", - сообщил журналист.

Тимофей Баженов указал, что уже в открытую к спортсменам применяются двойные стандарты.

"Может быть, хватит дискриминировать российский спорт? Россия не может выступать соучастником политики, ведущей к последовательному уничтожению мирового спорта высоких достижений", - подчеркнул тележурналист.

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Тимофей Баженов
Тимофей Баженов
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