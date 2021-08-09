Баженов: Олимпиада ― сплошное недоразумение, России нужно возвращение Игр Доброй Воли

К спортсменам применяются двойные стандарты

На примере Олимпиады в Токио можно увидеть, как событие, призванное объединять мировые державы, стало источником раздора и скандалов. Об этом заявил тележурналист Тимофей Баженов.

По его словам, назрела потребность в проведении честных игр, где бы не было возможности красть чужие награды.

"Итогом затянувшегося прессинга в отношении российского спорта может стать решение о проведении масштабных и альтернативных Олимпиаде спортивных соревнований, подобных Играм Доброй Воли 1986 года", - сообщил журналист.

Тимофей Баженов указал, что уже в открытую к спортсменам применяются двойные стандарты.

"Может быть, хватит дискриминировать российский спорт? Россия не может выступать соучастником политики, ведущей к последовательному уничтожению мирового спорта высоких достижений", - подчеркнул тележурналист.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram