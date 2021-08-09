Путин поручил главам регионов взять под личный контроль вакцинацию

Президент ожидает доклада к 15 августа

Владимир Путин порекомендовал главам регионов взять под личный контроль мероприятия по борьбе с коронавирусом. Президент России ожидает докладов о том, как проходит вакцинация от коронавируса и достижение популяционного иммунитета, к 15 августа.

"Взять под личный контроль осуществление мероприятий по вакцинации населения против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территориях субъектов РФ, включая: информирование населения по вопросам вакцинации", - сказано в списке поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Высшие должностные лица регионов также проконтролируют обеспечение медицинских организаций вакцинами в необходимых объемах, а также организацию ежесуточного мониторинга ситуации, касающейся вакцинации населения и представление данных в Минздрав России.

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