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Путин поручил главам регионов взять под личный контроль вакцинацию

17:31
  • понедельник
  • 09 августа 2021

Президент ожидает доклада к 15 августа

Владимир Путин порекомендовал главам регионов взять под личный контроль мероприятия по борьбе с коронавирусом. Президент России ожидает докладов о том, как проходит вакцинация от коронавируса и достижение популяционного иммунитета, к 15 августа.
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"Взять под личный контроль осуществление мероприятий по вакцинации населения против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территориях субъектов РФ, включая: информирование населения по вопросам вакцинации", - сказано в списке поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Высшие должностные лица регионов также проконтролируют обеспечение медицинских организаций вакцинами в необходимых объемах, а также организацию ежесуточного мониторинга ситуации, касающейся вакцинации населения и представление данных в Минздрав России.

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