Елена Кац призвала к организации парковочных мест для жителей

Это серьезная проблема

Каждый автовладелец должен иметь возможность припарковаться рядом с домом. Об этом заявила главврач детской городской поликлиники №7, муниципальный депутат Елена Кац. Она призвала расширить инициативу по организации парковок для жителей.

"Жители многоквартирных домов должны иметь преимущественное право хранить свои автомобили в непосредственной близости от дома, поэтому на местах, где жители традиционно оставляют автомобили, следует запретить парковку каршеринговых машин", - сказала она.

Елена Кац отметила что это действительно серьезная проблема. Она обсудила ее с жителями районов Ивановское, Новогиреево, а также Вешняки.

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