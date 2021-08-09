Группа спецназа США прибыла на Украину

Цель, как сообщается – повышение совместимости с украинскими подразделениями

Группа бойцов американских сил специальных операций прибыла на Украину. Спецназ доставили два военно-транспортных самолета ВВС США. В Минобороны Украины сообщили, что американцы примут участие в учениях на территории Винницкой области.

"Военнослужащие 352-го крыла сил специальных операций прибыли на Украину на двух военно-транспортных самолетах МС-130 для проведения совместных учений с украинскими коллегами", - говорится в сообщении Минобороны.

Официально заявленная цель маневров - "повышение уровня совместимости между подразделениями двух стран". Учения продлятся около месяца. По данным военного ведомства, в планах - тренировки и обмен опытом по тактической эвакуации, оказанию первой медицинской помощи в бою, а также по десантированию личного состава и грузов, передает ТАСС.

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