Пешеходную зону обустроят в Марьино после вмешательства Петра Толстого

Власти столицы инициативу поддержали
Жители района Марьино обратились к депутату Госдумы Петру Толстому с проблемой - на одном из участков Братиславской улицы не было тротуаров, из-за чего пешеходы были вынуждены выходить на проезжую часть.
Парламентарий пообещал учесть все пожелания горожан. "Улица красивая, магазинов много, пешеходка здесь очень нужна. Постараемся в ближайшее время продвинуться в этом вопросе", - отметил Петр Толстой. Он передал соответствующее обращение заммэра столицы Петру Бирюкову.
В правительстве Москвы инициативу поддержали. Решением вопроса займутся в префектуре ЮВАО.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram