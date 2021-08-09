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Пешеходную зону обустроят в Марьино после вмешательства Петра Толстого

18:29
  • понедельник
  • 09 августа 2021

Власти столицы инициативу поддержали

Жители района Марьино обратились к депутату Госдумы Петру Толстому с проблемой - на одном из участков Братиславской улицы не было тротуаров, из-за чего пешеходы были вынуждены выходить на проезжую часть.

Парламентарий пообещал учесть все пожелания горожан. "Улица красивая, магазинов много, пешеходка здесь очень нужна. Постараемся в ближайшее время продвинуться в этом вопросе", - отметил Петр Толстой. Он передал соответствующее обращение заммэра столицы Петру Бирюкову.

В правительстве Москвы инициативу поддержали. Решением вопроса займутся в префектуре ЮВАО.

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