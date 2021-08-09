Байден объявил о новых санкциях против Белоруссии

Белорусские власти, по версии американского президента, угрожают нацбезопасности США

Новые санкции в отношении Минска затронули даже Национальный олимпийский комитет Белоруссии. Об ограничениях, вводимых Вашингтоном, объявил президент США. В своем заявлении Джо Байден сообщил об угрозе национальной безопасности Америки, исходящей от белорусских властей.

По словам Байдена, действия белорусских властей несут чрезвычайную угрозу нацбезопасности и внешней политике США. В связи с этим новый пакет санкций касается оборонного, энергетического и транспортного секторов республики.

Как сказано в опубликованном Белым домом документе, ограничения также коснутся лиц, которые работают или работали в секторе производства табачных изделий, строительном и транспортном секторах экономики Белоруссии. Санкции коснулись и Национального олимпийского комитета, передает РИА Новости.

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