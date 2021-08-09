Собянин, Шойгу и Лавров открыли общественный штаб ЕР в Москве

Партия агитирует не словами, а делами, заявил Сергей Собянин

В понедельник в столице открыли федеральный штаб общественной поддержки "Единой России". В мероприятии приняли участие член бюро высшего совета партии "ЕР" Сергей Собянин, глава Минобороны Сергей Шойгу, а также министр иностранных дел Сергей Лавров.

По словам Собянина, сложно агитировать не обещаниями, а реальными делами.

"Единая Россия" чем отличается от ее оппонентов, что ведет агитацию и эту борьбу буквально на следующий день после прошедших выборов - наша партия агитирует не словами, а делами, конкретными делами", - отметил он.

Собянин заявил, что "ЕР" не отказывается от ответственности, решает проблемы, "побеждает, каких бы трудностей не было". При этом партия всегда прислушивается к любому мнению, особенно если оно на пользу развитию.

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