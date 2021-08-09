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Три российские компании попали в санкционный список Вашингтона

18:59
  • понедельник
  • 09 августа 2021

Ограничения вводятся из-за "нарушения" режима нераспространения ОМУ

Обвинения в "нарушении" режима нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ) выдвинули США в отношении трех российских компаний. Против этих организаций вводятся санкции. В черный список Вашингтона попали научно-производственное предприятие "Пульсар", Asia-Invest LLC и Charter Green Light Moscow.
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Американский закон о нераспространении запрещает передавать Ирану, КНДР и Сирии технологии по созданию ядерного, химического, бактериологического оружия и средства их доставки. В прошлом году Вашингтон уже ввел на этом основании ограничения против российских компаний "Авиазапчасть", ОАО "Элекон" и Nilco Group.

В Госдепе заявили, что новые санкции будут действовать в течение двух лет. В соответствии с ними, американским властным структурам запрещается закупать у названных компаний любые товары, технологии и услуги. В российском посольстве в США действия Вашингтона назвали неприемлемыми и не соответствующими "духу Женевы", передает РИА Новости.

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