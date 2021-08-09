Путин встретился с паралимпийской сборной России

Россияне примут участие в 19 видах программы

Российские спортсмены с ограниченными возможностями сейчас завершают подготовку к Паралимпийским Играм. Они откроются в Токио 24 августа. В понедельник с членами сборной команды встретился Владимир Путин. Предстоящая Паралимпиада станет для наших атлетов особенно значимой: они возвращаются на главные соревнования после 9-летнего перерыва. Россияне примут участие в 19 видах программы из 22-х и, как заверили сами спортсмены, во всех дисциплинах они готовы бороться за высшие награды.

Счёт до старта летних игр в Токио пошёл уже на дни. На связи с Владимиром Путиным - вся наша сборная. Из-за антикоронавирусных мер беседа проходит в видеоформате. Слова напутствия от президента спортсмены слушают, затаив дыхание.

"Миссия паралимпизма - вдохновлять и восхищать мир. Это именно про вас! Российские атлеты после затянувшегося вынужденного перерыва вновь предъявят своё уникальное спортивное мастерство на главном для вас соревновании - Паралимпиаде. Путь к ней для нашей сборной оказался долгим. И не только по причине переноса старта на год. Все мы помним о несправедливом отстранении команды России от Игр в Рио-де-Жанейро в 2016-м. О горечи в связи с совершенно абсурдными решениями приостановить членство Паралимпийского комитета России в Международном комитете. Это стало, пожалуй, одним из самых убедительных доказательств прямого вмешательства политики в спорт. К счастью, ситуация меняется и старт Игр в Токио все мы - и болельщики, и сами атлеты ожидаем с особым волнением", - отметил Путин.

Конечно, сейчас воспоминание о предыдущей Паралимпиаде для наших атлетов словно страшный сон. Впрочем, тогда, 5 лет назад, в сборной царили совсем другие настроения. У российских паралимпийцев отняли мечту - ту, к которой они так упорно шли. Ту, ради которой тренировались, не обращая внимания на трудности. Решение Международного олимпийского комитета тогда однозначно поставило под сомнение сами принципы Олимпиады. Но всё позади. Наши ребята вновь готовы доказывать всему миру и самим себе, что они достойны.

Президент интересуется: как шла подготовка к Паралимпиаде. Всё же спортсменам для тренировок необходима особая обстановка. В ходе разговора паралимпийцы поблагодарили президента за принятие закона о гармонизации в области образования и спорта. Он позволит привлечь как можно больше людей в спорт и особенно в профессиональный.

Отдельным пунктом отметили возвращение тренерам статуса педагогических работников. Успешность выступления паралимпийцев во многом зависит от их наставников. Они помогают не только в зале. В Токио Россию представят 242 спортсмена, среди них и атлеты с мировыми именами, и совсем юные участники - самой младшей всего 16. И пусть наша сборная вновь будет выступать не под российскими знамёнами, а под аббревиатурой ПКР - Паралимпийский комитет России, а вместо гимна прозвучит первый концерт Чайковского, но даже так, в условии ощутимых ограничений, позитив не теряют.

"Несмотря на нейтральный статус, в котором мы будем выступать на Играх - мы чувствуем себя сборной России! И в душе будем выступать с гимном России и с российским флагом", - сказала заслуженный мастер спорта Виктория Бойкова.

В программе Паралимпиады значатся 22 вида спорта. Будет разыграно 539 комплектов наград. Россияне представлены в 19 дисциплинах. В ходе разговора с Владимиром Путиным выясняется - все атлеты готовы подняться на пьедестал. В 2012 году на лондонских играх наша команда уже была второй в неофициальном зачёте и за 5 лет без международных соревнований рвутся в бой. Тем более, перед глазами успешный пример наших олимпийцев.

Не пугают спортсменов и пустые трибуны. Такая поддержка, которую им оказывают ещё на этапе подготовки к Паралимпиаде, уже сейчас окрыляет и помогает подниматься вверх и вверх - к рекордам. Ведь за них будет болеть вся страна.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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