ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мишустин рассказал о проекте развития водородной энергетики

22:30
  • понедельник
  • 09 августа 2021

Планируется перейти к серийному применению водородных технологий

Правительство утвердило концепцию развития в России водородной энергетики, которая является альтернативой углеродной, связанной с опасным загрязнением окружающей среды. Об этом заявил в понедельник глава кабмина Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Водород в качестве источника энергии выбран как самый распространенный элемент на Земле и в космосе. Теплота сгорания водорода наиболее высока, а продуктом сгорания является вода. Производить водород можно путем электролиза той же воды. В ближайшие годы предстоит создать пилотные проекты по производству и экспорту газа, начать его использование на внутреннем рынке. В частности, планируется низкоуглеродное электроснабжение российского Заполярья, сообщает "ТВ Центр".

"На следующих этапах планируется создать крупные экспортно-ориентированные производства, перейти к серийному применению водородных технологий в различных секторах экономики от нефтехимии до жилищно-коммунального хозяйства. Развитие водородной энергетики позволит уменьшить риски потери рынков энергоносителей и поддержать экономический рост за счет формирования новых производств, а также создания высокотехнологичных рабочих мест, экспорта продукции и технологий", - заявил Мишустин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.