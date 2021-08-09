Мишустин рассказал о проекте развития водородной энергетики

Планируется перейти к серийному применению водородных технологий

Правительство утвердило концепцию развития в России водородной энергетики, которая является альтернативой углеродной, связанной с опасным загрязнением окружающей среды. Об этом заявил в понедельник глава кабмина Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Водород в качестве источника энергии выбран как самый распространенный элемент на Земле и в космосе. Теплота сгорания водорода наиболее высока, а продуктом сгорания является вода. Производить водород можно путем электролиза той же воды. В ближайшие годы предстоит создать пилотные проекты по производству и экспорту газа, начать его использование на внутреннем рынке. В частности, планируется низкоуглеродное электроснабжение российского Заполярья, сообщает "ТВ Центр".

"На следующих этапах планируется создать крупные экспортно-ориентированные производства, перейти к серийному применению водородных технологий в различных секторах экономики от нефтехимии до жилищно-коммунального хозяйства. Развитие водородной энергетики позволит уменьшить риски потери рынков энергоносителей и поддержать экономический рост за счет формирования новых производств, а также создания высокотехнологичных рабочих мест, экспорта продукции и технологий", - заявил Мишустин.

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