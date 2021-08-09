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Представители ЦИК выехали с проверкой в Петербург

22:32
  • понедельник
  • 09 августа 2021

В комиссию поступил сигнал

Представители Центризбиркома в понедельник срочно выехали в Санкт-Петербург, чтобы проверить, как идет избирательная кампания к сентябрьским выборам в Госдуму, сообщает "ТВ Центр".

В ЦИК поступило обращение от представителей одной из партий, в котором утверждается, что чиновники препятствуют ведению агитации. Глава комиссии Элла Памфилова сообщила, что в северную столицу направлены квалифицированные сотрудники аппарата, чтобы собрать всю необходимую информацию для полноты и объективности картины.

Председатель ЦИКа напомнила, что в 2019-м году городскому избиркому предлагали самораспуститься, сменились несколько председателей, но работа комиссии не улучшилась.

"Это не значит, что мы самоустраняемся, ни в коем случае. Исходя из своей компетенции, исходя из своих обязанностей, мы будем принимать все необходимые шаги. Мы даем шанс, еще один шанс городской избирательной комиссии в оставшийся до выборов период навести порядок там, где еще можно навести порядок, исправить все ошибки, которые есть и достойно провести кампанию", - заявила Элла Памфилова.  

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