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Жириновский осудил использование популистских лозунгов

22:38
  • понедельник
  • 09 августа 2021

Из предвыборных программ должны быть исключены невыполнимые обещания

Использование популистских лозунгов в предвыборной борьбе недопустимо, так как может со временем нанести ущерб имиджу партии. Об этом заявил в понедельник на всероссийском совещании с кандидатами в депутаты Госдумы от ЛДПР лидер организации Владимир Жириновский, сообщает "ТВ Центр".

По его словам, из предвыборных программ должны быть исключены обещания, которые могут оказаться невыполнимыми. Нельзя привлекать людей предсказаниями лучшей жизни, если под этим нет просчитанного экономического фундамента. Идеи вроде введения безусловного базового дохода всем гражданам страны популярны у населения, но нигде в мире не были реализованы на практике. По мнению Жириновского, лозунги партии должна диктовать текущая повестка дня.

"Интересные будут выборы. Потому что и за рубежом ополчились на нас по полной программе, и здесь тоже проблемы есть. Даже естественные - все горит, наводнения, полно мошенников, бегут из СИЗО, это тоже не в радость. Мы не можем злорадствовать, мол, чем хуже, тем лучше. Политическая борьба требует огромного знания, что делать и уметь манипулировать в хорошем смысле слова, влиять на сознание людей", - сказал Жириновский.

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