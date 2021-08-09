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Путин учредил орден "За заслуги в культуре и искусстве"

19:29
  • понедельник
  • 09 августа 2021

Награждаются создатели произведений, получивших признание общественности

Орден "За заслуги в культуре и искусстве" и медаль "За труды в культуре и искусстве" учреждены в России. Указ подписал российский президент Владимир Путин. Награды будут удостоены создатели произведений, получивших широкое признание общественности.
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Как отмечается в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, орденом "За заслуги в культуре и искусстве" награждаются граждане за создание получивших признание профессионального сообщества и общества театральных спектаклей, кино- и телефильмов, литературных, музыкальных и других произведений.

Авторы уникальных архитектурных комплексов, зданий, сооружений, произведений живописи, скульптуры и графики также могут быть награждены орденом. Награды удостоятся и граждане, внесшие большой вклад в изучение, сохранение и популяризацию российской художественной культуры и искусства, наследия народов России.

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