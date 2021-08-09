ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лукашенко установил новый рекорд длительности "Большого разговора"

20:01
  • понедельник
  • 09 августа 2021

Прежний результат превзойден почти на час

Рекордный по длительности "Большой разговор с президентом" провел белорусский лидер Александр Лукашенко. Прежний результат превзойден почти на час: предыдущая встреча длилась 7 часов 25 минут, на сей раз разговор длился 8 часов 15 минут.
"Очень скоро": Лукашенко высказался о своем уходе

Во встрече с Александром Лукашенко участвовали около трехсот представителей белорусской общественности, экспертного сообщества и журналистов – в том числе корреспонденты зарубежных СМИ. "Большой разговор" проходил во Дворце независимости, передает агентство БелТА.

Отмечается, что, в отличие от традиционных пресс-конференций, формат "Большого разговора" предусматривает открытую дискуссию участников встречи с президентом. Впервые такая беседа Лукашенко с аудиторией состоялась в феврале 2017 года.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.