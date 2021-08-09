Лукашенко установил новый рекорд длительности "Большого разговора"

Прежний результат превзойден почти на час

Рекордный по длительности "Большой разговор с президентом" провел белорусский лидер Александр Лукашенко. Прежний результат превзойден почти на час: предыдущая встреча длилась 7 часов 25 минут, на сей раз разговор длился 8 часов 15 минут.

Во встрече с Александром Лукашенко участвовали около трехсот представителей белорусской общественности, экспертного сообщества и журналистов – в том числе корреспонденты зарубежных СМИ. "Большой разговор" проходил во Дворце независимости, передает агентство БелТА.

Отмечается, что, в отличие от традиционных пресс-конференций, формат "Большого разговора" предусматривает открытую дискуссию участников встречи с президентом. Впервые такая беседа Лукашенко с аудиторией состоялась в феврале 2017 года.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram