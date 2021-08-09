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Девять пациентов скончались из-за аварии кислородной системы в больнице Владикавказа

20:22
  • понедельник
  • 09 августа 2021

Всего в реанимации находились более 70 человек

Авария кислородной системы в больнице скорой помощи Владикавказа стоила жизни девятерым пациентам. Подробности происшествия сообщили в пресс-службе главы Северной Осетии.
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"На 19.24 информация по пострадавшим в результате поломки кислородной системы в Клинической больнице скорой помощи: скончались семь человек, в тяжелом состоянии - два человека, всего в реанимации находился 71 человек", - сообщили в администрации региона.

Позже врио министра здравоохранения республики Сослан Тебиев уточнил, что число жертв достигло девяти. Причиной стал порыв трубы подачи кислорода, передает "Интерфакс".

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