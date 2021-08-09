Собянин, Шойгу и Лавров открыли федеральный общественный штаб ЕР в Москве

"Единая Россия" никогда не отказывается от ответственности, заявил Сергей Собянин

В понедельник состоялось открытие федерального штаба общественной поддержки "Единой России" в столице. На мероприятии присутствовал член бюро высшего совета партии "Единая Россия" Сергей Собянин.

По его словам, выборы в Госдуму – это борьба, но не за медали, а "за нашу страну и ее будущее". Собянин отметил, что "Единая Россия" никогда не отказывается от ответственности.

"Наша партия агитирует не словами, а делами, конкретными делами и конкретными результатами, и это чрезвычайно сложно. Чрезвычайно сложно не обещаниями, а реальными делами агитировать и побеждать", - сказал Собянин.

По словам Собянина, партия решает проблемы, берет их на себя. "Я уверен, что у нас будет сильная страна, сильный президент. Наша партия должна победить", - отметил он.

Присутствовавший на мероприятии глава Минобороны Сергей Шойгу отметил большое число проектов, которые нужно осуществить. "Тот темп, который сегодня, его, конечно, надо поддерживать. Конечно, надо внедрять все новые и новые проекты, которые послужат на благо нашей страны, - заявил он.

Шойгу рассказал, что в настоящее время в стране идет реализация национальных проектов, в которых были отражены предложения и инициативы "Единой России".

Также на мероприятии высказался глава МИД России Сергей Лавров. Он особо отметил роль волонтерского движения в продвижении идеалов внешней политики методами народной дипломатии.

В обсуждении принял участие главный врач ГБУЗ "Городская клиническая больница №40" Денис Проценко. Он отметил, что предстоит большая работа в сфере здравоохранения. "Система должна меняться, собственно, врачами, и главным интересом и главной ценностью в системе здравоохранения должен быть наш пациент", - сказал он.

Со своей стороны член Совета при президенте России по науке и образованию, руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева сообщила, что на площадке ОНФ запустят платформу по сбору экспертных предложений о развитии сферы образования.

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