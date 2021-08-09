Как в Москве встретили героев Олимпиады

Сотни людей вышли на улицы поприветствовать автобусы с олимпийцами

В Москве в понедельник чествуют героев Олимпиады в Токио - российских атлетов. Домой они привезли 71 награду, в их числе 20 - высшего достоинства. Это самый успешный результат нашей сборной за последние 17 лет. "Золотой рейс" приземлился в столичном аэропорту "Внуково". Оттуда спортсмены сразу отправились на большой праздничной концерт в самом сердце страны - у стен Кремля.

В Токио игры прошли без зрителей - но здесь, в России, за наших, конечно, болели, начиная с рассвета следить за трансляциями спортивных соревнований. А теперь мы на Красной площади встречаем победителей, так, как и нужно встречать национальных героев.

В Японии наши спортсмены получали медали под музыку Чайковского и под олимпийским флагом. Первый концерт звучал 20 раз - с каждым золотым триумфом. В Москве наконец звучит гимн России, которого в Японии так не хватало.

Эти игры стали показателем воли наших спортсменов. Но мир снова понял, что Россия - великая спортивная держава. Атлеты привезли домой 71 медаль и по общему количеству наград Россия в тройке лучших стран вместе с США и Китаем. В некоторых видах спорта мы не выигрывали более 20 лет или даже с советских времен. А теперь снова триумф. Впрочем, проба медали не так важна - главное, что сделали российские спортсмены - это подарили эмоции своим болельщикам. А теперь болельщики заряжают спортсменов.

Петр Вершинин, "ТВ Центр".

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