Обнаружено место прорыва кислородной трубы во Владикавказе

К больнице подвозят баллоны с кислородом

Прорыв проходящей под землей трубы стал причиной аварии на кислородной станции в больнице Владикавказа. Об этом сообщил находящийся на месте происшествия врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло.

"Получил доклад о том, что произошла авария на кислородной станции, перебои с кислородом. Фактически произошел порыв трубы кислородной из резервуара, который находится под землей, и прекращена была подача кислорода", - приводит слова Меняйло "Интерфакс".

В результате аварии системы подачи кислорода в реанимации больницы скорой помощи Владикавказа скончались девять пациентов. Всего в реанимации 71 человек, сейчас к больнице подвозят баллоны с кислородом.

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