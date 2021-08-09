СК расследует обстоятельства аварии в больнице Владикавказа

В республике мобилизованы все врачи-реаниматологи

Проверку по факту гибели пациентов в больнице Владикавказа начал Следственный комитет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в СК.

"Следственными органами СУ СК России по Республике Северная Осетия-Алания начата доследственная проверка. На месте происшествия работают следователи, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - приводит ТАСС слова представителя республиканского СК Эдуарда Гусова.

Тем временем в Минздраве республики сообщили, что для помощи находящимся в реанимации клинической больницы пациентам мобилизованы все врачи-реаниматологи. Состояние больных – без ухудшений. Медики подчеркивают, что девять пациентов, погибшие в результате поломки кислородной системы , находились в крайне тяжелом состоянии.

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