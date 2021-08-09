Киев пригрозил Минску карами за поддержку Белоруссией России

Это расценивается Украиной как недружественный акт

Киев пригрозил Минску международно-правовыми последствиями в случае, если Белоруссия продолжит поддерживать Россию. Заявление, приуроченное к годовщине белорусских президентских выборов, опубликовал украинский МИД.

"9 августа исполняется год с момента президентских выборов в Республике Беларусь, результаты которых не были признаны международным сообществом, в частности Украиной. МИД Украины в очередной раз призывает белорусские власти вернуть государство в демократическое русло… В то же время Украина предостерегает Российскую Федерацию от наступления на свободу и суверенитет Беларуси", - говорится в заявлении.

Киев заявляет также, что любые формы поддержки Минском "противоправной политики Кремля, направленной на подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины" будут расцениваться как недружественный акт и поддержка "российской агрессии", передает ТАСС. Это повлечет за собой международно-правовые последствия, пригрозили в МИДе.

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