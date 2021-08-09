ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Киев пригрозил Минску карами за поддержку Белоруссией России

21:57
  • понедельник
  • 09 августа 2021

Это расценивается Украиной как недружественный акт

Киев пригрозил Минску международно-правовыми последствиями в случае, если Белоруссия продолжит поддерживать Россию. Заявление, приуроченное к годовщине белорусских президентских выборов, опубликовал украинский МИД.
Украина готовит России новую энергетическую провокацию

"9 августа исполняется год с момента президентских выборов в Республике Беларусь, результаты которых не были признаны международным сообществом, в частности Украиной. МИД Украины в очередной раз призывает белорусские власти вернуть государство в демократическое русло… В то же время Украина предостерегает Российскую Федерацию от наступления на свободу и суверенитет Беларуси", - говорится в заявлении.

Киев заявляет также, что любые формы поддержки Минском "противоправной политики Кремля, направленной на подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины" будут расцениваться как недружественный акт и поддержка "российской агрессии", передает ТАСС. Это повлечет за собой международно-правовые последствия, пригрозили в МИДе.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Флаг Украины
Флаг Украины
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.