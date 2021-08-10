На Украине рассказали о страхе Зеленского перед Путиным

Украинский президент вряд ли решится на встречу с российским коллегой

Украинский генерал, бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей Геннадий Москаль заявил в эфире канала "Наш", что президент Украины Владимир Зеленский не поедет в Москву, так как боится российского лидера Владимира Путина.

"Зеленский Путина боится, он туда не поедет. Он найдет кучу причин, ну трусоватый, у него какая-то фобия перед Путиным", - сказал Москаль.

Он добавил при этом, что Зеленский вряд ли решится и на встречу в других местах - в частности, в Вене или Ватикане.

Ранее в ходе прямой линии сам Путин отмечал, что не отказывается от идеи встречи с Зеленским, но "надо только понять, о чем говорить". При этом президент России подчеркнул, что украинский лидер "отдал свою страну под полное внешнее управление".

Как до этого указывал пресс-секретаря президента Дмитрий Песков, одно из основных препятствий для встречи двух лидеров - невыполнение Киевом Минских соглашений.

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