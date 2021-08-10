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Вашингтон заподозрил Россию и Китай в дискредитации США

07:54
  • вторник
  • 10 августа 2021

Сил Штатам "хватает с лихвой", говорят в Госдепе

Выступая в университете штата Мэриленд, госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что Россия и Китай пытаются убедить другие страны в упадке США.
В Госдуме указали на русофобские заявления США

По словам Блинкена, соответствующие высказывания со стороны Москвы и Пекина звучат "как публично, так и в частном порядке". В Штатах считают это попыткой убедить других в преимуществах "авторитарного видения мира".

"Мы в состоянии напомнить им и напоминаем одной мерой за другой, что сил нам хватает с лихвой", - добавил госсекретарь (цитата по РИА "Новости").

Вместе с тем Блинкен обратил внимание на тот факт, что на мировой арене конкуренты понемногу теснят США. Так, страна занимает уже лишь 9-е место по объемам инвестиций в инновации и 13-е - по качеству инфраструктуры.

В Вашингтоне считают, что сохранить глобальное лидерство можно, вложившись во "внутреннее обновление".

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