У границы с Афганистаном завершились учения России, Таджикистана и Узбекистана

В них приняли участие 2,5 тысячи военнослужащих

Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин сообщил, что на полигоне Харб-Майдон в 20 километрах от границы с Афганистаном завершились совместные учения с участием 2,5 тысяч военнослужащих России, Таджикистана и Узбекистана.

"Впервые было продемонстрировано применение межвидовой группировки войск с массированным применением авиации, разведывательно-огневых комплексов и десантов на основе полученного опыта в Сирийской арабской республике", - отметил Лапин (цитата по ТАСС).

Он также выразил уверенность в том, что будущие совместные действия позволят обезопасить всех участников от боевой агрессии. Как напомнил командующий, проводились учения на фоне угрозы проникновения в приграничные страны Центральноазиатского региона радикальных террористических групп.

"Ситуация требует от нас постоянной бдительности и поддержания боеготовности", - подчеркнул начальник генерального штаба Вооруженных сил Узбекистана генерал-майор Шухрат Холмухамедов.

Основу российского воинского контингента на учениях составляли подразделения 201-й военной базы.

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