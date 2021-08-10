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Все допинг-пробы российских олимпийцев оказались отрицательными

08:08
  • вторник
  • 10 августа 2021

Об этом сообщил главный врач сборной

Главный врач российской олимпийской сборной Андрей Жолинский сообщил, что все допинг-пробы спортсменов из России на Олимпиаде в Токио были отрицательными, передает РИА "Новости".
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По словам Жолинского, пробы у атлетов брали ежедневно. Кроме того, члены сборной должны были информировать о своем местонахождении.

Согласно решению Спортивного арбитражного суда, в отношении российского спорта с декабря 2020 действуют двухлетние санкции, ставшие результатом спора между Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством.

В частности, российским атлетам на чемпионатах мира и Олимпийских играх запрещено выступать под названием страны и национальным флагом.

На летних ОИ в Токио Россия завоевала 71 награду, заняв в общем зачете пятое место.

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