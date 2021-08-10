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Жаркую и облачную погоду пообещали москвичам во вторник

08:28
  • вторник
  • 10 августа 2021

Местами может пройти небольшой дождь

Облачная, но жаркая погода ждет москвичей во вторник, 10 августа.  Днем воздух в столице прогреется до 26-28 градусов тепла. Ночью температура может опуститься сразу на 10 градусов - до +17.

Местами ожидается кратковременный дождь и гроза. Ветер будет дуть восточный, со скоростью 5-10 м/с.

В Подмосковье воздух может прогреться до +30. Ночью столбики термометров могут опуститься до +14, пишет ТАСС.

Ранее в московском Метеобюро сообщили, что со вторника характер погоды в столичном регионе начнет меняться. Среда станет самым неблагоприятным днем с точки зрения осадков – в течение суток возможны кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха до конца недели не превысит +25, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

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