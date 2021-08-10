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Суд отменил приговор бывшему росгвардейцу за изнасилование ребенка

08:34
  • вторник
  • 10 августа 2021

Дело вернули в нижестоящий суд

Центральный окружной военный суд отменил приговор бывшему военнослужащему Росгвардии по делу об изнасиловании ребенка.

Как сообщается на сайте судебного органа, в конце июля дело было возвращено в нижестоящий суд (в Пермь), передает РИА Новости. Дату начала нового разбирательства пока не назначили.

Ранее Пермский гарнизонный военный суд приговорил экс-росгвардейца к 14 годам колонии строгого режима и штрафу в 20 тысяч рублей, лишив его звания лейтенанта. Также суд взыскал с подсудимого в пользу потерпевших один миллион рублей. Позднее они обжаловали приговор, посчитав его мягким, и попросили назначить более суровое наказание.

По данным следствия, в сентябре 2020 года лейтенант Росгвардии Сухроб Еров проник в квартиру к женщине-инвалиду и пытался ее изнасиловать. Однако потерпевшую стал защищать 11-летний сын. Затем сотрудник силового ведомства совершил сексуальное насилие над ребенком.

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