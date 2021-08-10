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Россиян предупредили об опасности зеленой части арбуза

08:34
  • вторник
  • 10 августа 2021

Там скапливаются нитраты, если они есть

Сезон бахчевых в самом разгаре. Мы уже писали, как правильно выбрать арбуз и дыню, а сегодня расскажем о том, как правильно их есть.

Арбузы и дыни следует есть только до зеленой части, поскольку возле корки находятся нитраты, если они в них есть. Такую рекомендацию дала главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

"Основные вредные вещества - нитраты, если они в арбузе есть, находятся около корки", - сказала она.

Покупать плоды лучше такого размера, чтобы их можно было съесть за один день, сказала Стародубова агентству РИА Новости. Нарезанные арбузы и дыни нужно хранить только в холодильнике, закрыв пищевой пленкой.

Суточная норма арбуза для детей составляет от 80 грамм до 150 грамм мякоти, а для взрослых - 500 грамм. Детям до двух лет есть арбуз не рекомендуется из-за опасности пищевой аллергии. Также врачи и диетологи не советуют употреблять арбуз вместе с другими продуктами, которые содержат углеводы.

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