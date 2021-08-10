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Врач назвал главное средство в борьбе с бессонницей

08:20
  • вторник
  • 10 августа 2021

Польза от травяного или ромашкового чая сомнительна

Врач-сомнолог Павел Кудин усомнился в том, что в борьбе с бессонницей может помочь ромашковый или травяной чай. По мнению эксперта, главное - наладить режим пробуждения, избавившись от тревожных состояний, стрессов и перегрузок.
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"Вставать и в выходные, и в будние следует в одно и то же время. С режимом пробуждения наладится режим сна, и никакие средства для улучшения сна вроде многочисленных чаев и соков будут уже не нужны", - отметил он в беседе с Общественной службой новостей.

При этом Кудинов обратил внимание на то, что если проблемы с засыпанием продолжают давать о себе знать, полезна может быть валериана.

"Резюмируя, эффективность от пищевых добавок, чаев и соков вторична, проблемы со сном решаются путем налаживания режима сна", - заключил сомнолог.

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