В ДНР сообщили о минометном ударе со стороны ВСУ

Было выпущено 17 мин калибром 120 миллиметров

В представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что украинские силовики из минометов обстреляли село Ленинское на юге ДНР. Об этом информирует Донецкое агентство новостей.

Как уточняется в сообщении, киевские подразделения открыли огонь в 05:55 со стороны населенного пункта Водяного. Выпущено было в общей сложности 17 мин калибром 120 миллиметров.

Данных о пострадавших или погибших нет.

С 27 июля 2020 года в Донбассе действуют дополнительные меры по контролю за перемирием. Они, в частности, включают запрет на ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах.

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