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Байден поблагодарил Японию за успешное проведение Олимпиады

08:46
  • вторник
  • 10 августа 2021

Игры завершились 8 августа

Как сказано в распространенном по СМИ заявлении Белого дома, президент Соединенных Штатов Джо Байден провел телефонный разговор с премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой.
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Отмечается, что американский лидер выразил признательность за успешное проведение летних Олимпийских игр в Токио.

"Президент также подтвердил свою неизменную поддержку Японии в проведении Паралимпийских игр, но при этом отметил [необходимость] принятия мер в рамках общественного здравоохранения", - цитирует сообщение ТАСС.

Суга в свою очередь призвал американского лидера к сотрудничеству, чтобы продолжить взаимодействие по реализации концепции "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона".

ОИ в Токио проходили с 23 июля по 8 августа.

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