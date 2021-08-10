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Кристина Асмус опубликовала фотографию с перебинтованной головой

08:49
  • вторник
  • 10 августа 2021

Актриса напугала фанатов внешним видом

Актриса Кристина Асмус показала несколько фотографий со съёмочной площадки. На одном из снимков у нее перебинтована голова.

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"Фото с ретушью и без. Листай карусель! Между этими фото ровно час! Настя приехала ко мне на съёмочную площадку и застала обед, перед которым мы снимали лёгкую романтичную сцену. А сразу после него сцену в больнице", - подписала фотографии Асмус.

Не все из подписчиков Асмус сразу поняли, в чем дело. "Блин, это же грим?"; "Ого, что случилось?" - пишут они в комментариях к посту.

Однако многие фанаты тут же начали соревноваться в шутках:

- Марат Башаров заглянул в гости. Это очень смешно.

- Скоро во всех новостях: Харламов избил бывшую.

- Браво гримерам.

- 1 фото - я ночью 31 декабря, 2 фото - я утром 1 января.

В настоящее время Кристина Асмус принимает участие в съемках на Шри-Ланке. В рабочую поездку на остров она взяла свою дочь Анастасию.

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