Кристина Асмус опубликовала фотографию с перебинтованной головой

Актриса напугала фанатов внешним видом

Актриса Кристина Асмус показала несколько фотографий со съёмочной площадки. На одном из снимков у нее перебинтована голова.

"Фото с ретушью и без. Листай карусель! Между этими фото ровно час! Настя приехала ко мне на съёмочную площадку и застала обед, перед которым мы снимали лёгкую романтичную сцену. А сразу после него сцену в больнице", - подписала фотографии Асмус.

Не все из подписчиков Асмус сразу поняли, в чем дело. "Блин, это же грим?"; "Ого, что случилось?" - пишут они в комментариях к посту.

Однако многие фанаты тут же начали соревноваться в шутках:

- Марат Башаров заглянул в гости. Это очень смешно. - Скоро во всех новостях: Харламов избил бывшую. - Браво гримерам. - 1 фото - я ночью 31 декабря, 2 фото - я утром 1 января.

В настоящее время Кристина Асмус принимает участие в съемках на Шри-Ланке. В рабочую поездку на остров она взяла свою дочь Анастасию.

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