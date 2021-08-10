Житель Приморья потребовал в банке миллион, пригрозив всё взорвать

Возбуждено уголовное дело по статье о разбое

В городе Артем Приморского края местный житель потребовал у сотрудников банка 1 миллион рублей, угрожая взрывным устройством, сообщается на сайте МВД Медиа.

"После того как служащие банка отказались выполнить его требование и вызвали охрану, мужчина покинул помещение", - сказано в сообщении.

Очевидцы рассказали, что злоумышленник скрылся, сев за руль припаркованной возле офиса машины. Вскоре водителя задержали. Им оказался ранее привлекавшийся к ответственности за мошенничество 42-летний мужчина.

Специалисты определили, что пояс, которым был обмотан грабитель, является муляжом и опасности не представляет. Возбуждено уголовное дело по статье о разбое.

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