"Лучшее из худшего": Иллюзионист Сафронов рассказал о борьбе с раком

У него обнаружили лимфому Ходжкина

Осенью прошлого года иллюзионист Сергей Сафронов признался, что у него обнаружили рак лимфатической системы. По его словам, врачи нашли в грудной клетке опухоль размером 12 сантиметров.

"Это быстро прогрессирующая опухоль, которую просто вовремя заметили. Слава Богу, не было и нет заражения крови. Диаметр ее был 12 сантиметров, то есть размером с кулак. Сначала врачи не знали доброкачественная она или нет, что за диагноз", - рассказал Сафронов в интервью для YouTube-шоу "Почему я? С Валерией".

Врачи предполагали два варианты: саркома или лимфома Ходжкина. Подтвердился второй диагноз.

"Врач мне сказал, что это лучшее из худшего. Это лечится", - рассказывает Сафронов.

Сейчас иллюзионист дважды в неделю проходит химиотерапию и пьет таблетки от тошноты. Несмотря на испытания, Сафронов старается не загонять себя в депрессию. Более того, он выходит на сцену даже сквозь боль и усталость.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram