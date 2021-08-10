С кольцом на пальце: Алина Кабаева впервые за долгое время появилась на публике

Кто стал избранником олимпийской чемпионки - неизвестно

Алина Кабаева в последнее время не часто показывается на публике. Олимпийская чемпионка уже много лет возглавляет совет директоров холдинга "Национальная Медиа Группа" и полностью погружена в работу. Но накануне спортсменка вышла на связь, чтобы прокомментировать ситуацию на Олимпиаде в Токио с Диной Авериной.

"То, что произошло сейчас в мировой художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио, конечно, вопиющий случай. Дина Аверина выступала прекрасно, она все четыре вида сделала отлично. Она выполнила хорошо элементы, идеально работала с предметом, ничего не уронила, как ее соперница из Израиля", - сказала Кабаева в эфире канала "Россия 1".

По словам олимпийской чемпионки, с такой грубейшей ошибкой, которую допустила израильская спортсменка, Олимпиаду не выигрывают.

Не меньше внимания зрителей и поклонников привлек внешний вид Кабаевой. В эфир она вышла в красном платье и с обручальным кольцом на пальце. Спортсменка выглядела заметно похудевшей с последнего появления перед камерами. Кто стал избранником Кабаевой – неизвестно.

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